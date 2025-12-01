Atelier cosmétique Pommade aux huiles essentielles SOWA Bourg-lès-Valence

Atelier cosmétique Pommade aux huiles essentielles

SOWA 1 allée Joland Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 12:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Créez un soin corporel personnalisé en associant une synergie d’huiles essentielles de votre choix pour créer une pommade aux propriétés de décontraction musculaire ou cicatrisante.

+33 6 70 03 99 80 contact@sowa-ateliers-cosmetiques.fr

English :

Create a personalized body treatment by combining a synergy of essential oils of your choice to create an ointment with muscle-relaxing or healing properties.

German :

Kreieren Sie eine individuelle Körperpflege, indem Sie eine Synergie aus ätherischen Ölen Ihrer Wahl zu einer Salbe mit muskelentspannenden oder wundheilenden Eigenschaften kombinieren.

Italiano :

Create un trattamento corpo personalizzato combinando una sinergia di oli essenziali a vostra scelta per creare un unguento con proprietà rilassanti o curative per i muscoli.

Espanol :

Cree un tratamiento corporal personalizado combinando una sinergia de aceites esenciales de su elección para crear una pomada con propiedades relajantes o cicatrizantes musculares.

