Atelier cosmétique routine visage: gommage, masque et sérum Boutique Sine Pornic

Atelier cosmétique routine visage: gommage, masque et sérum

Boutique Sine 13 bis rue Henri Becquerel Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-09-27 10:30:00

fin : 2025-09-27 12:30:00

Date(s) :

2025-09-27

Routine visage DIY l’atelier pour apprendre à formuler vos soins essentiels

Le temps de cet atelier cosmétique routine visage, proposé par Sin-e découvrez les ingrédients cosmétiques adaptés à votre peau: hydrolats, huiles végétales, argiles, poudres végétales…

Réalisez 3 produits adaptés à votre peau: un gommage, un masque visage et un sérum.

Au programme:

présentation des différents ingrédients cosmétiques naturels adaptés à votre type de peau.

echanges, conseils: posez toutes les questions que vous voulez. J’y répondrai !

initiation aux bonnes pratiques de fabrication.

formulation et réalisation d’un gommage, d’un masque et d’un sérum visage.

le matériel et les ingrédients sont fournis.

repartez avec votre réalisation, le livret recette et de nombreuses astuces!

10% de remise sur la boutique en ligne le jour de l’atelier.

Atelier animé par Perrine, diplômée en formulation cosmétique naturelle et en aromathérapie.

A qui s’adresse l’atelier cosmétique ?

Cet atelier est adapté à tous niveaux, débutants, passionnés, professionnels…

Adultes et enfants à partir de 10 ans.

Informations pratiques

Le nombre de places est limité

Durée de l’atelier 2h

Ingrédients et le matériel nécessaires sont fournis

Réservation en ligne ou par téléphone

Boutique Sine 13 bis rue Henri Becquerel Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 17 02 18 65 perrine@sine-cosmetiques.fr

English :

DIY Facial Routine: the workshop to learn how to formulate your essential skincare products

German :

DIY-Gesichtsroutine: Der Workshop, in dem Sie lernen, Ihre wichtigsten Pflegeprodukte zu formulieren

Italiano :

Routine viso fai da te: il workshop per imparare a formulare i prodotti essenziali per la cura della pelle

Espanol :

Rutina facial DIY: el taller para aprender a formular tus productos esenciales para el cuidado de la piel

