Atelier cosmétique Saponification à froid Chanteloup

Château de Chanteloup Chanteloup Manche

Début : 2025-11-01 14:00:00

fin : 2025-11-01 17:00:00

2025-11-01

L’objectif de cet atelier est d’acquérir les bases de la saponification à froid. En trois heures, vous apprendrez à fabriquer votre propre savon et aurez la possibilité d’ajouter une couleur et une huile essentielle de votre choix.

Lors de cet atelier captivant, Sandra vous guidera à travers les étapes de la saponification à froid, une technique artisanale pour fabriquer des savons naturels. Vous apprendrez les secrets des ingrédients naturels, des parfums envoûtants, et des couleurs vibrantes qui donneront vie à vos créations. Vous aurez l’occasion de laisser libre cours à votre créativité en personnalisant vos propres savons uniques, tout en apprenant les bienfaits pour la peau de ces produits faits main.

Atelier savon saponification à froid.

Sandra vous accompagnera étape par étape dans l’élaboration un savon saponifié à froid. La séance débutera par des explications théoriques sur la transformation du savon et les bienfaits des ingrédients. Puis chacun choisira des ingrédients naturels pour créer un savon unique. lors d’un moment convivial autour d’une boisson, vous pourrez poser toutes les questions que vous avez en tête. Repartez avec vos propres créations pour prendre soin de votre peau de manière saine et durable.

EN PRATIQUE.

Cet atelier est adapté à tous les types de peau, même les plus sensibles.

Il convient à tous les niveaux, y compris aux débutants.

Tous les ingrédients utilisés sont naturels, sourcé de manière locale lorsque cela est possible.

Vous recevrez des consignes sur l’utilisation, l’hygiène et la sécurité pendant l’atelier.

Dans cet atelier, vous manipulerez de la soude caustique, Le port du masque est obligatoire pendant toute la durée de l’atelier et les règles de sécurité sanitaire sont assurées afin de garantir votre protection.

LA MARCHE A SUIVRE.

Arrivez tel que vous êtes et les mains dans les poches. Nous nous occupons de tout.

Tous les ingrédients, flacons et matériaux nécessaires sont fournis pour que vous puissiez vivre une expérience de laboratoire miniature en direct.

Nous vous prions d’arriver environ 5 minutes avant le début de l’atelier.

Nous démarrons à l’heure pour vous dévoiler tout ce que nous avons préparé pour vous, y compris nos petites surprises…

Cet atelier peut être réservé pour des événements privés (anniversaire, soirée privée, EVJF) ou professionnels (relations publiques clients, afterwork, team building). Un groupe minimum de 6 personnes est nécessaire. .

Château de Chanteloup Chanteloup 50510 Manche Normandie +33 6 09 54 37 92 contact@anthemis-cosmetique.fr

