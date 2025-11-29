Atelier cosmétique Savons naturels SOWA Bourg-lès-Valence
Atelier cosmétique Savons naturels SOWA Bourg-lès-Valence samedi 29 novembre 2025.
Atelier cosmétique Savons naturels
SOWA 1 allée Joland Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 12:00:00
2025-11-29
Initiez-vous à l’art authentique de la transformation des matières, dans un moment riche et technique. Vivez une immersion sensorielle au cœur de la savonnerie artisanale.
SOWA 1 allée Joland Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 03 99 80 contact@sowa-ateliers-cosmetiques.fr
English :
Initiate yourself to the authentic art of transforming materials, in a rich and technical experience. Experience a sensory immersion in the heart of artisan soapmaking.
German :
Lassen Sie sich in die authentische Kunst der Stoffumwandlung einführen, in einem reichen und technischen Moment. Tauchen Sie ein in die Welt der handwerklichen Seifenherstellung.
Italiano :
Avviatevi all’autentica arte della trasformazione dei materiali, in un’esperienza ricca e tecnica. Provate un’immersione sensoriale nel cuore della saponificazione tradizionale.
Espanol :
Iníciese en el auténtico arte de la transformación de los materiales, en una experiencia rica y técnica. Viva una inmersión sensorial en el corazón de la fabricación tradicional del jabón.
L’événement Atelier cosmétique Savons naturels Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-10-09 par Valence Romans Tourisme