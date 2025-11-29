Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier cosmétique Savons naturels SOWA Bourg-lès-Valence samedi 29 novembre 2025.

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Initiez-vous à l’art authentique de la transformation des matières, dans un moment riche et technique. Vivez une immersion sensorielle au cœur de la savonnerie artisanale.
SOWA 1 allée Joland Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 03 99 80  contact@sowa-ateliers-cosmetiques.fr

Initiate yourself to the authentic art of transforming materials, in a rich and technical experience. Experience a sensory immersion in the heart of artisan soapmaking.

Lassen Sie sich in die authentische Kunst der Stoffumwandlung einführen, in einem reichen und technischen Moment. Tauchen Sie ein in die Welt der handwerklichen Seifenherstellung.

Avviatevi all’autentica arte della trasformazione dei materiali, in un’esperienza ricca e tecnica. Provate un’immersione sensoriale nel cuore della saponificazione tradizionale.

Iníciese en el auténtico arte de la transformación de los materiales, en una experiencia rica y técnica. Viva una inmersión sensorial en el corazón de la fabricación tradicional del jabón.

