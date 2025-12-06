Atelier cosmétique: shampoing solide et masque cheveux Boutique Sine Pornic

Atelier cosmétique: shampoing solide et masque cheveux

Boutique Sine 18 rue du Dr Auguste Guilmin Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 16:00:00

2025-12-06

Initiation à la cosmétique maison Atelier shampoing solide

Le temps de cet atelier cosmétique maison, apprenez à formuler votre shampoing solide sur mesure et votre masque de soin adoucissant cheveux. Réalisez un shampoing doux(sans sulfates), respectueux de vos cheveux et de votre cuir chevelu. Choisissez les différentes poudres, huiles végétales et hydrolats qui correspondent à votre nature de cheveux.

Au programme

initiation aux bonnes pratiques de fabrication

présentation des différents ingrédients et de leurs propriétés: émulsifiants, hydrolats (eaux florales), huiles végétales, actifs, huiles essentielles.

comprendre la technique de l’émulsion

échanges, conseils posez toutes les questions que vous voulez ! J’y répondrai !

choix des ingrédients et de la texture selon votre type de peau et vos envies

formulation et réalisation de votre crème

ingrédients et matériel fournis

repartez avec votre réalisation, le livret recette et de nombreuses astuces !

10% de remise sur la boutique le jour de l’atelier.

Atelier animé par Perrine, diplômée en formulation cosmétique naturelle et en aromathérapie.

A qui s’adresse l’atelier cosmétique ?

Cet atelier est adapté à tous niveaux, débutants, passionnés, professionnels…

Adultes et enfants à partir de 10 ans.

Informations pratiques

Le nombre de places est limité

Ingrédients et matériel nécessaires fournis

Durée 2h

Réservation en ligne ou par téléphone

Boutique Sine 18 rue du Dr Auguste Guilmin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 17 02 18 65 perrine@sine-cosmetiques.fr

English :

Introduction to home cosmetics: Solid shampoo workshop

German :

Einführung in die Hauskosmetik: Workshop festes Shampoo

Italiano :

Introduzione ai cosmetici fatti in casa: laboratorio di shampoo solido

Espanol :

Introducción a la cosmética casera: Taller de champú sólido

