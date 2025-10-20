Atelier cosmétique Soin du visage Chanteloup

Atelier cosmétique Soin du visage

Sandra vous accueille pour un Atelier soin du visage de trois heures pour découvrir la création d’une crème de jour et d’un sérum pour le visage.

Dans cet atelier, vous découvrirez les secrets des ingrédients naturels et des techniques de fabrication pour créer des produits de soin personnalisés et adaptés à votre type de peau. Apprenez à choisir les huiles essentielles bénéfiques, à mélanger les ingrédients avec soin et à confectionner des produits de soins naturels et efficaces. Repartez avec des formules uniques et le savoir-faire pour prendre soin de votre peau de manière saine et respectueuse de l’environnement.

Sandra vous accompagnera étape par étape dans l’élaboration de produits de beauté naturels. La séance débutera par des explications théoriques sur la transformation et les bienfaits des ingrédients. Puis chacun choisira des ingrédients naturels pour créer une crème et un sérum unique. Vous créerez une routine de soins adaptée à vos besoins spécifiques. lors d’un moment convivial autour d’une boisson, vous pourrez poser toutes les questions que vous avez en tête. Repartez avec vos propres créations pour prendre soin de votre peau de manière saine et durable.

EN PRATIQUE.

Cet atelier est adapté à tous les types de peau, même les plus sensibles.

Il convient à tous les niveaux, y compris aux débutants.

Tous les ingrédients utilisés sont naturels, sourcé de manière locale lorsque cela est possible.

Vous recevrez des consignes sur l’utilisation, l’hygiène et la sécurité pendant l’atelier.

Dans cet atelier, vous manipulerez de la soude caustique, Le port du masque est obligatoire pendant toute la durée de l’atelier et les règles de sécurité sanitaire sont assurées afin de garantir votre protection.

LA MARCHE A SUIVRE.

Arrivez tel que vous êtes et les mains dans les poches. Nous nous occupons de tout.

Tous les ingrédients, flacons et matériaux nécessaires sont fournis pour que vous puissiez vivre une expérience de laboratoire miniature en direct.

Nous vous prions d’arriver environ 5 minutes avant le début de l’atelier.

Nous démarrons à l’heure pour vous dévoiler tout ce que nous avons préparé pour vous, y compris nos petites surprises…

Cet atelier peut être réservé pour des événements privés (anniversaire, soirée privée, EVJF) ou professionnels (relations publiques clients, afterwork, team building). Un groupe minimum de 6 personnes est nécessaire. .

Chanteau de Chanteloup Chanteloup 50510 Manche Normandie +33 6 09 54 37 92 contact@anthemis-cosmetique.fr

