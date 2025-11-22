Atelier cosmétique SPÉCIAL HOMMES Médiathèque Latour Maubourg Valence

Atelier cosmétique SPÉCIAL HOMMES

Médiathèque Latour Maubourg 26 place Latour Maubourg Valence Drôme

Début : 2025-11-22 14:30:00

fin : 2025-11-22 16:30:00

2025-11-22

Atelier pensé pour les hommes avec des réalisations spécifiques pour peaux sensibles à mixtes.

Réalisation d’une crème lavante ou à raser pour le visage et d’une synergie d’une huile précieuse pour le soin des peaux ou barbes douces .

Médiathèque Latour Maubourg 26 place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 03 99 80 contact@sowa-ateliers-cosmetiques.fr

English :

Workshop designed for men, with specific creations for sensitive to combination skin.

Creation of a cleansing or shaving cream for the face and a synergy of a precious oil for the care of soft skin or beard .

German :

Ein Workshop, der für Männer gedacht ist, mit speziellen Realisierungen für empfindliche Haut bis Mischhaut.

Herstellung einer Wasch- oder Rasiercreme für das Gesicht und einer Synergie aus einem wertvollen Öl für die Pflege weicher Haut oder weicher Bärte .

Italiano :

Workshop pensato per gli uomini, con prodotti specifici per pelli sensibili o miste.

Creazione di una crema detergente o da barba per il viso e una sinergia di un olio prezioso per la cura della pelle morbida o della barba .

Espanol :

Taller diseñado para hombres, con productos específicos para pieles sensibles o mixtas.

Creación de una crema limpiadora o de afeitado para el rostro y una sinergia de un aceite precioso para el cuidado de pieles suaves o barbas .

