Atelier cosmétique SPÉCIAL HOMMES Médiathèque Latour Maubourg Valence
Atelier cosmétique SPÉCIAL HOMMES Médiathèque Latour Maubourg Valence samedi 22 novembre 2025.
Atelier cosmétique SPÉCIAL HOMMES
Médiathèque Latour Maubourg 26 place Latour Maubourg Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 14:30:00
fin : 2025-11-22 16:30:00
Date(s) :
2025-11-22
Atelier pensé pour les hommes avec des réalisations spécifiques pour peaux sensibles à mixtes.
Réalisation d’une crème lavante ou à raser pour le visage et d’une synergie d’une huile précieuse pour le soin des peaux ou barbes douces .
.
Médiathèque Latour Maubourg 26 place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 03 99 80 contact@sowa-ateliers-cosmetiques.fr
English :
Workshop designed for men, with specific creations for sensitive to combination skin.
Creation of a cleansing or shaving cream for the face and a synergy of a precious oil for the care of soft skin or beard .
German :
Ein Workshop, der für Männer gedacht ist, mit speziellen Realisierungen für empfindliche Haut bis Mischhaut.
Herstellung einer Wasch- oder Rasiercreme für das Gesicht und einer Synergie aus einem wertvollen Öl für die Pflege weicher Haut oder weicher Bärte .
Italiano :
Workshop pensato per gli uomini, con prodotti specifici per pelli sensibili o miste.
Creazione di una crema detergente o da barba per il viso e una sinergia di un olio prezioso per la cura della pelle morbida o della barba .
Espanol :
Taller diseñado para hombres, con productos específicos para pieles sensibles o mixtas.
Creación de una crema limpiadora o de afeitado para el rostro y una sinergia de un aceite precioso para el cuidado de pieles suaves o barbas .
L’événement Atelier cosmétique SPÉCIAL HOMMES Valence a été mis à jour le 2025-11-03 par Valence Romans Tourisme