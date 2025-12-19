Atelier Cosmétiques au naturel Rue Victor Hugo Pont-l’Abbé
Rue Victor Hugo Galerie Rouge Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2026-01-17 14:00:00
fin : 2026-01-17 16:00:00
2026-01-17
Venez apprendre à réaliser un sérum, une crème hydratante et un baume à lèvres. Vous repartez avec un sérum adapté à votre type de peau, un échantillon de crème et de baume (+ livret de recettes).
Inscription par SMS auprès de Nathalie Boisseau (Esprit Cabane)
Plus d’infos https://www.facebook.com/EspritCabane/events .
Rue Victor Hugo Galerie Rouge Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 50 65 84 55
