Atelier cosmétiques maison Lait hydratant anti-moustique Vrac et Local Allemans-du-Dropt 26 juin 2025 09:30

Lot-et-Garonne

Atelier cosmétiques maison Lait hydratant anti-moustique Vrac et Local 9 Place de la Liberté Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-06-26 à 2025-06-28

Début : 2025-06-26 09:30:00

fin : 2025-06-28 10:30:00

Date(s) :

2025-06-26

2025-06-28

L’épicerie Vrac et Local vous propose un atelier de cosmétiques maison qui va vous permettre de confectionner vous-même votre lait hydratant anti-moustiques ! Inscription obligatoire et maximum 6 personnes par atelier.

Vrac et Local 9 Place de la Liberté

Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 92 76 74

English : Atelier cosmétiques maison Lait hydratant anti-moustique

The Vrac et Local grocery store is offering a homemade cosmetics workshop where you can make your own mosquito repellent moisturizing milk! Registration required and maximum 6 people per workshop.

German :

Der Lebensmittelladen Vrac et Local bietet Ihnen einen Workshop für hausgemachte Kosmetik an, bei dem Sie selbst eine feuchtigkeitsspendende Anti-Mücken-Milch herstellen können! Anmeldung erforderlich und maximal 6 Personen pro Workshop.

Italiano :

La drogheria Vrac et Local propone un laboratorio di cosmesi casalinga in cui potrete realizzare la vostra crema idratante antizanzare! Iscrizione obbligatoria e massimo 6 persone per laboratorio.

Espanol :

La tienda de ultramarinos Vrac et Local ofrece un taller de cosmética casera en el que podrás elaborar tu propia crema hidratante repelente de mosquitos Inscripción obligatoria y un máximo de 6 personas por taller.

