Atelier cosmétiques Salon de thé Les Rives Enchan’thé Mareuil-sur-Lay-Dissais

Atelier cosmétiques

Salon de thé Les Rives Enchan’thé 2 Rue de la Boulaye Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Tarif : 35 – 35 – EUR

Début : 2025-12-20 14:30:00

fin : 2025-12-20 16:30:00

2025-12-20

Atelier diy Cérat de Galien et Oléogel

Un atelier pour apprendre à fabriquer un cérat de galien (pommade pour peau sèche, main, talon, crevasses) et un oléogel (lotion visage) .

Salon de thé Les Rives Enchan’thé 2 Rue de la Boulaye Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 44 39 16 62 lesateliers.es@gmail.com

English :

Cérat de Galien and Oléogel diy workshop

