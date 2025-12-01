Atelier cosmétiques Salon de thé Les Rives Enchan’thé Mareuil-sur-Lay-Dissais
Atelier cosmétiques Salon de thé Les Rives Enchan’thé Mareuil-sur-Lay-Dissais samedi 20 décembre 2025.
Atelier cosmétiques
Salon de thé Les Rives Enchan’thé 2 Rue de la Boulaye Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée
Tarif : 35 – 35 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 14:30:00
fin : 2025-12-20 16:30:00
Date(s) :
2025-12-20
Atelier diy Cérat de Galien et Oléogel
Un atelier pour apprendre à fabriquer un cérat de galien (pommade pour peau sèche, main, talon, crevasses) et un oléogel (lotion visage) .
Salon de thé Les Rives Enchan’thé 2 Rue de la Boulaye Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 44 39 16 62 lesateliers.es@gmail.com
English :
Cérat de Galien and Oléogel diy workshop
L’événement Atelier cosmétiques Mareuil-sur-Lay-Dissais a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de tourisme Destination La Roche-sur-Yon