Haux

Atelier cosmétiques naturels pour mère et fille

La Formulatrice Haux Gironde

Tarif : 70 – 70 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 12:30:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-06-13

Apprenez à faire des soins de première qualité, uniques et 100 % bio avec une chimiste en cosmétique certifiée. Pour la Fête des Mères, offrez une expérience unique pour partager un moment privilégié, créer ensemble et découvrir l’art de la formulation lors de cet atelier créatif. Vous formulerez 2 soins à partir d’ingrédients botaniques un nettoyant en poudre moussant, fruitée et florale, et une crème visage luxueuse aux notes florales. Vous repartirez avec vos créations, les connaissances pour les recréer et des souvenirs plein les mains. Destiné aux duos mère-fille (dès 13 ans). Atelier le samedi 30 mai ou le samedi 13 juin, de 10 h à 12 h 30. Places limitées. .

La Formulatrice Haux 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 87 33 67 laformulatrice@gmail.com

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English : Atelier cosmétiques naturels pour mère et fille

L’événement Atelier cosmétiques naturels pour mère et fille Haux a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de l’Entre-deux-Mers