Atelier cosmétiques Salon de thé Papo’thé Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine

Atelier cosmétiques

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 16:30:00

fin : 2025-12-11 18:00:00

Date(s) :

2025-12-11

Productrice et animatrice à Château-Guibert, j’anime des ateliers pour apprendre à fabriquer vos soins et cosmétiques avec les plantes lotions, baumes, sticks à lèvres, crèmes visage …

Atelier pour apprendre à fabriquer des sticks à lèvres et une lotion visage avec les trésors de la nature

À partir de 12 ans .

Salon de thé Papo’thé 2 Bis Place Clemenceau Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine 85210 Vendée Pays de la Loire +33 2 44 39 16 62 lesateliers.es@gmail.com

English :

As a producer and facilitator in Château-Guibert, I lead workshops to learn how to make your own skincare and cosmetics using plants: lotions, balms, lip sticks, face creams …

