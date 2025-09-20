Atelier « Cotte de mailles et tissage » Muséoparc d’Alésia Alise-Sainte-Reine

Accès libre

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les médiateurs culturels vous expliquent l’origine et les techniques de fabrication de la cotte de mailles, équipement défensif porté par les riches guerriers gaulois et vous dévoilent les secrets de confection des tissus et des vêtements portés dans l’Antiquité.

Muséoparc d’Alésia 1 Route des 3 Ormeaux, 21150 Alise-Sainte-Reine, France Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380969623 https://www.alesia.com Les vestiges archéologiques présents sont : les restes du théâtre gallo-romain au Mont-Auxois, les restes de l’ancienne Alésia comprenant : le temple, le monument à trois absides, le monument à double colonnade, le monument à crypte, l’emplacement du forum, les huttes et foyers gaulois Parking gratuit En train : – Gare TGV de Montbard, à 20 minutes (1 h entre Paris et Montbard) – Gare TER des Laumes-Alésia, à 10 minutes à pied du Musée (30 minutes entre Dijon et Venarey-les Laumes) En bus Mobigo : Ligne 122 (Pouilly-en-Auxois <=> Montbard).

