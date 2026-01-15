Atelier Couds ton t-shirt à la surjeteuse Calice & Mandibule Le Havre

Atelier Couds ton t-shirt à la surjeteuse

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21 17:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Durant cette journée, vous réaliserez votreT-shirt (manches courtes) en jersey à la surjeteuse.

Vous apprendrez dans un premier temps à faire connaissance avec votre propre surjeteuse, ses fonctions, son utilisation…et ses secrets.

Au programme place à la découverte du jersey et autres mailles extensibles avec les étapes de placement de patron et de coupe de tissus…Puis l’assemblage des différentes pièces et leurs finitions piqûre de la bande d’encolure, montage de manches, ourlet à l’aiguille double… Votre T-shirt prendra vie sous vos yeux ébahis. Vous repartirez fier.ère et habillé.e en 100 % fait main !

L’idée est que vous appreniez à utiliser votre propre surjeteuse, mais si vous n’en possédez pas, nous aurons la possibilité de vous en louer une sur place à condition de la réserver à l’avance.

Lors de votre inscription merci de nous préciser vos mesures tour de poitrine, tour de taille et tour de hanches (au plus large) afin de prévoir un patron adapté.

Prévoir 1,50 m (en 1,40 de large) de tissu jersey de votre choix et les cônes de fils aux couleurs associées.

Surjeteuse non comprise disponible sur place à la location si besoin. Tarif 10 € la journée (cône de fils blancs ou noirs) à régler sur place le jour J.

Sur inscription .

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Couds ton t-shirt à la surjeteuse

L’événement Atelier Couds ton t-shirt à la surjeteuse Le Havre a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie