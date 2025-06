ATELIER COULEUR SCULPTÉE Collioure 2 juillet 2025 10:00

Pyrénées-Orientales

ATELIER COULEUR SCULPTÉE 4 Route de Port-Vendres Collioure Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-02 10:00:00

fin : 2025-07-02 13:00:00

2025-07-02

Participez à l’atelier Couleur Sculptée supervisé par Hélène Lacquement. À partir de bois flotté, construisez des sculptures colorées. Marouflage de papier, assemblage et collage.

4 Route de Port-Vendres

Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 30 44 05 46 contact@museecollioure.com

English :

Take part in the Couleur Sculptée workshop supervised by Hélène Lacquement. Build colorful sculptures from driftwood. Paper mounting, assembly and collage.

German :

Nehmen Sie am Workshop Couleur Sculptée teil, der von Hélène Lacquement beaufsichtigt wird. Bauen Sie aus Treibholz farbenfrohe Skulpturen. Papier marouflage, Zusammenbau und Collage.

Italiano :

Partecipate al laboratorio Couleur Sculptée sotto la supervisione di Hélène Lacquement. Costruire sculture colorate a partire da legni alla deriva. Montaggio, assemblaggio e collage di carta.

Espanol :

Participe en el taller Couleur Sculptée, dirigido por Hélène Lacquement. Construir coloridas esculturas con madera flotante. Montaje de papel, ensamblaje y collage.

