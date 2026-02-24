Atelier Couleurs en relief au Musée Robert Tatin Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien

Atelier Couleurs en relief au Musée Robert Tatin

Musée Robert Tatin La Frénouse Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 10:30:00

fin : 2026-04-16 12:00:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-23

Des ateliers en famille au Musée Robert Tatin !

Sur les murs du musée, je vois une pyramide, un bateau, et même un chevalier ! En vous inspirant des bas-reliefs créés

par Robert Tatin, jouez avec les contrastes et modelez une sculpture bicolore en argile.

Les jeudis 16 et 23 avril 2026 à 10h30

Tarif 3 € par adulte et par enfant

Sur réservation au 02 43 98 80 89 .

Musée Robert Tatin La Frénouse Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr

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English :

Family workshops at the Musée Robert Tatin!

L’événement Atelier Couleurs en relief au Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-03-17 par SUD MAYENNE