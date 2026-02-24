Atelier Couleurs en relief au Musée Robert Tatin Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien
Atelier Couleurs en relief au Musée Robert Tatin Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien jeudi 16 avril 2026.
Atelier Couleurs en relief au Musée Robert Tatin
Musée Robert Tatin La Frénouse Cossé-le-Vivien Mayenne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 10:30:00
fin : 2026-04-16 12:00:00
Date(s) :
2026-04-16 2026-04-23
Des ateliers en famille au Musée Robert Tatin !
Sur les murs du musée, je vois une pyramide, un bateau, et même un chevalier ! En vous inspirant des bas-reliefs créés
par Robert Tatin, jouez avec les contrastes et modelez une sculpture bicolore en argile.
Les jeudis 16 et 23 avril 2026 à 10h30
Tarif 3 € par adulte et par enfant
Sur réservation au 02 43 98 80 89 .
Musée Robert Tatin La Frénouse Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Family workshops at the Musée Robert Tatin!
L’événement Atelier Couleurs en relief au Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-03-17 par SUD MAYENNE