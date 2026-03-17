Atelier couleurs végétales

Saint-Michel-en-Brenne Indre

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-10-20 14:00:00

fin : 2026-10-20 16:00:00

Date(s) :

2026-10-20

Apprenons à réaliser des couleurs à partir des végétaux qui nous entourent. A faire en famille à partir de 6 ans.Familles

Savez-vous qu’à partir de l’ortie, vous pouvez obtenir une belle peinture verte ? Qu’à partir d’un jus coloré et un peu de platre, vous pouvez réaliser une belle craie ? Venez découvrir une petite partie de ce que les plantes peuvent nous offrir. 6 .

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

Let’s learn how to make colors from the plants around us. For families aged 6 and over.

L’événement Atelier couleurs végétales Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne