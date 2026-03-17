Atelier couleurs végétales Saint-Michel-en-Brenne
Atelier couleurs végétales Saint-Michel-en-Brenne mardi 20 octobre 2026.
Atelier couleurs végétales
Saint-Michel-en-Brenne Indre
Tarif : 6 – 6 – 7 EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-10-20 14:00:00
fin : 2026-10-20 16:00:00
Date(s) :
2026-10-20
Apprenons à réaliser des couleurs à partir des végétaux qui nous entourent. A faire en famille à partir de 6 ans.Familles
Savez-vous qu’à partir de l’ortie, vous pouvez obtenir une belle peinture verte ? Qu’à partir d’un jus coloré et un peu de platre, vous pouvez réaliser une belle craie ? Venez découvrir une petite partie de ce que les plantes peuvent nous offrir. 6 .
Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
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English :
Let’s learn how to make colors from the plants around us. For families aged 6 and over.
L’événement Atelier couleurs végétales Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne