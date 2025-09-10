Atelier Coup d’ Pouce La Ferté-Bernard
Atelier Coup d’ Pouce La Ferté-Bernard mercredi 10 septembre 2025.
Atelier Coup d’ Pouce
Café Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe
Début : 2025-09-10 15:30:00
fin : 2025-09-10 17:30:00
2025-09-10
Maxi 6 pers. Animé par Alexis. Atelier Rideaux avec Danièle et Thierry. Téléchargez le programme PDF de Septembre du Bienvelue. .
Café Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com
