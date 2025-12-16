Atelier Coup de pouce Tablette et smartphone Médiathèque François Mitterrand Argentan

Atelier Coup de pouce Tablette et smartphone

Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 16:00:00

fin : 2026-01-27 18:00:00

Date(s) :

2026-01-27

Pour les grands débutants, prise en main d’une tablette ou d’un smartphone et de leurs fonctionnalites.

Pour adultes Sur inscription

Pour participer aux ateliers, il suffit d’être abonné au réseau des médiathèques Terres d’Argentan et de s’inscrire un mois à l’avance. .

Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargentan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Coup de pouce Tablette et smartphone

L’événement Atelier Coup de pouce Tablette et smartphone Argentan a été mis à jour le 2025-12-16 par Terres d’Argentan Intercom