Atelier Coup d’oeil sur l’optique Musée Crozatier Le Puy-en-Velay dimanche 5 octobre 2025.

Atelier Coup d’oeil sur l’optique

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

Illustration par l’expérience des lois simple de l’optique. Par astu’sciences, IGReD et l’AFIS.

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40

English :

Experimental illustration of the simple laws of optics. By astu’sciences, IGReD and AFIS.

German :

Illustration der einfachen Gesetze der Optik durch das Experiment. Von astu’sciences, IGReD und AFIS.

Italiano :

Illustrazione sperimentale delle semplici leggi dell’ottica. A cura di astu’sciences, IGReD e AFIS.

Espanol :

Ilustración experimental de las leyes simples de la óptica. Por astu’sciences, IGReD y AFIS.

