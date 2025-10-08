Atelier Couronne d’automne Ressourcerie Le Plant B Paris

Atelier Couronne d’automne Ressourcerie Le Plant B Paris mercredi 8 octobre 2025.

En solo ou en duo (parent, grand-parent, nounou, etc. et enfant) cous réaliserez une magnifique couronne de feuilles aux couleurs de saison, à suspendre fièrement à la porte ou à offrir.

Un atelier poétique, idéal pour éveiller la créativité des petits et grands.

Matériel fourni – venez simplement avec votre bonne humeur !

À partir de 6 ans (accompagné d’un adulte)

L’atelier sera animé par Rose de Green and Gold !

Vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers au sein du tiers-lieu Bercy encore !

Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI

Venez célébrer l’automne lors d’un atelier chaleureux et créatif !

Le mercredi 08 octobre 2025

de 15h00 à 16h30

payant



1 place : 25€



1 duo (1 couronne pour 2) : 30€

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-08T18:00:00+02:00

fin : 2025-10-08T19:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-08T15:00:00+02:00_2025-10-08T16:30:00+02:00

Ressourcerie Le Plant B 5 boulevard Poniatowski 75012 Paris

https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org