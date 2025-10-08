Atelier Couronne d’automne Ressourcerie Le Plant B Paris
Atelier Couronne d’automne Ressourcerie Le Plant B Paris mercredi 8 octobre 2025.
En solo ou en duo (parent, grand-parent, nounou, etc. et enfant) cous réaliserez une magnifique couronne de feuilles aux couleurs de saison, à suspendre fièrement à la porte ou à offrir.
Un atelier poétique, idéal pour éveiller la créativité des petits et grands.
Matériel fourni – venez simplement avec votre bonne humeur !
À partir de 6 ans (accompagné d’un adulte)
L’atelier sera animé par Rose de Green and Gold !
Vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers au sein du tiers-lieu Bercy encore !
Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI
Venez célébrer l’automne lors d’un atelier chaleureux et créatif !
Le mercredi 08 octobre 2025
de 15h00 à 16h30
payant
1 place : 25€
1 duo (1 couronne pour 2) : 30€
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 5 ans.
Ressourcerie Le Plant B 5 boulevard Poniatowski 75012 Paris
https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org