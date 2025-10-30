Atelier couronne d’automne Tilly

Atelier couronne d’automne Tilly jeudi 30 octobre 2025.

Atelier couronne d’automne

17 Le Conduit Tilly Indre

Tarif : 55 – 55 – EUR

55

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-30

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

Créez votre couronne d’automne unique avec des matériaux naturelles séchés.

Créez votre couronne d’automne unique avec des matériaux naturelles séchés. Grâce au choix des matériaux, cette couronne durera très longtemps et sera une merveilleuse décoration pour votre maison.

Vous pouvez choisir parmi une large sélection de matériaux naturels, rendant chaque couronne unique. La couronne mesure environ 30 cm de diamètre. Des tailles plus petites ou plus grandes sont également disponibles à différents prix. 55 .

17 Le Conduit Tilly 36310 Indre Centre-Val de Loire diesellazy@gmail.com

English :

Create your own unique autumn wreath with dried natural materials.

German :

Gestalten Sie Ihren einzigartigen Herbstkranz aus getrockneten Naturmaterialien.

Italiano :

Create la vostra ghirlanda autunnale unica utilizzando materiali naturali essiccati.

Espanol :

Crea tu propia corona de otoño utilizando materiales naturales secos.

L’événement Atelier couronne d’automne Tilly a été mis à jour le 2025-10-14 par Destination Brenne