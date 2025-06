Atelier couronne de fleurs Clères 9 juillet 2025 15:00

Seine-Maritime

Atelier couronne de fleurs 23 Rue Marchepied de la Rivière Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 15:00:00

fin : 2025-07-09

Date(s) :

2025-07-09

2025-07-20

Laissez libre cours à votre créativité lors de cet atelier où vous apprendrez à confectionner des couronnes de fleurs séchées, à la fois élégantes et intemporelles.

Que ce soit pour embellir votre intérieur ou agrémenter vos tenues, découvrez les techniques de montage et de composition pour créer des pièces uniques qui captiveront tous les regards.

Laissez libre cours à votre créativité lors de cet atelier où vous apprendrez à confectionner des couronnes de fleurs séchées, à la fois élégantes et intemporelles.

Que ce soit pour embellir votre intérieur ou agrémenter vos tenues, découvrez les techniques de montage et de composition pour créer des pièces uniques qui captiveront tous les regards. .

23 Rue Marchepied de la Rivière

Clères 76690 Seine-Maritime Normandie

English : Atelier couronne de fleurs

Give free rein to your creativity in this workshop, where you’ll learn how to make dried flower wreaths that are both elegant and timeless.

Whether it’s to embellish your home or enhance your outfits, discover the techniques of assembly and composition to create unique, eye-catching pieces.

German :

Lassen Sie Ihrer Kreativität in diesem Workshop freien Lauf und lernen Sie, wie Sie elegante und zeitlose Kränze aus Trockenblumen herstellen.

Ob Sie Ihre Wohnung verschönern oder Ihre Kleidung aufpeppen möchten, lernen Sie die Techniken des Bindens und Zusammenstellens kennen, um einzigartige Stücke zu kreieren, die alle Blicke auf sich ziehen werden.

Italiano :

Date libero sfogo alla vostra creatività in questo workshop, dove imparerete a realizzare ghirlande di fiori secchi eleganti e senza tempo.

Che vogliate abbellire la vostra casa o vestire i vostri abiti, scoprite le tecniche per assemblare e disporre i fiori per creare pezzi unici e accattivanti.

Espanol :

Dé rienda suelta a su creatividad en este taller, donde aprenderá a confeccionar coronas de flores secas elegantes y atemporales.

Tanto si quieres embellecer tu casa como vestir tus conjuntos, descubre las técnicas de montaje y disposición de las flores para crear piezas únicas y llamativas.

L’événement Atelier couronne de fleurs Clères a été mis à jour le 2025-06-25 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin