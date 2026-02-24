Atelier Couronne de fleurs séchées Maison des Métiers d’Art Douains

Atelier Couronne de fleurs séchées

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 16:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Charlotte Dufresne de Cosmos politaine est fleuriste évènementiel. Pour cet atelier, Charlotte vous propose de réaliser une couronne de fleurs séchées de vingt centimètres. Restez créatifs et composez vos couleurs.

Public À partir de 13 ans. .

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 10

