Atelier Couronne de l’Avent 17 rue Pierre Salley Barfleur

Envie d’un moment cosy et créatif pour lancer la magie de Noël ?

Rendez-vous le Samedi 6 décembre

Au Petit Salon de Julie École Sainte-Marie-Madeleine à BARFLEUR

Venez créer votre propre couronne de l’Avent dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Matériel fourni, bonne humeur garantie !

Réservation au 06 89 34 44 61 .

