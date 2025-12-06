Atelier Couronne de l’Avent 17 rue Pierre Salley Barfleur
Atelier Couronne de l’Avent 17 rue Pierre Salley Barfleur samedi 6 décembre 2025.
Atelier Couronne de l’Avent
17 rue Pierre Salley 17 Rue Pierre Salley Barfleur Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:30:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Envie d’un moment cosy et créatif pour lancer la magie de Noël ?
Rendez-vous le Samedi 6 décembre
Au Petit Salon de Julie École Sainte-Marie-Madeleine à BARFLEUR
Venez créer votre propre couronne de l’Avent dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Matériel fourni, bonne humeur garantie !
Réservation au 06 89 34 44 61 .
17 rue Pierre Salley 17 Rue Pierre Salley Barfleur 50760 Manche Normandie +33 6 89 34 44 61
English : Atelier Couronne de l’Avent
L’événement Atelier Couronne de l’Avent Barfleur a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Cotentin Le Val de Saire