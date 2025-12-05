Atelier Couronne de l’avent ATELIER SANTOLINE Bayonne
ATELIER SANTOLINE 31 boulevard Jean d’Amou BAYONNE Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Tarif de base plein tarif
Réalisez votre couronne de l’avent et accrochez-la sur votre porte d’entrée. Profitez de la féérie de Noël tous le mois de décembre avec Stéphanie, votre artisan-fleuriste chez Atelier Santoline Couronne, centre de table, atelier parent-enfant,… .
