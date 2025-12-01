Atelier couronne de l’avent et traditions de Noël Vandoncourt

Atelier couronne de l’avent et traditions de Noël

La Damassine de Vandoncourt Vandoncourt Doubs

Début : 2025-12-10 14:00:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Le temps d’un après-midi, les enfants partent à la découverte des traditions de Noël comtoises et wurtembergeoises et réalisent une couronne de l’avent en sapin.

A partir de 7 ans. Inscription obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr .

La Damassine de Vandoncourt Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

