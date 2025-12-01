Atelier couronne de l’avent et traditions de Noël Vandoncourt
Atelier couronne de l’avent et traditions de Noël Vandoncourt mercredi 10 décembre 2025.
Atelier couronne de l’avent et traditions de Noël
La Damassine de Vandoncourt Vandoncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 14:00:00
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Le temps d’un après-midi, les enfants partent à la découverte des traditions de Noël comtoises et wurtembergeoises et réalisent une couronne de l’avent en sapin.
A partir de 7 ans. Inscription obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr .
La Damassine de Vandoncourt Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
English : Atelier couronne de l’avent et traditions de Noël
German : Atelier couronne de l’avent et traditions de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier couronne de l’avent et traditions de Noël Vandoncourt a été mis à jour le 2025-11-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD