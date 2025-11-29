Atelier Couronne de l’Avent Rombach-le-Franc

Atelier Couronne de l’Avent

Rue Général de Gaulle Rombach-le-Franc Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

2025-11-29

Créez votre couronne de l’Avent en toute convivialité !

Réalisez votre propre couronne de l’Avent en utilisant des éléments naturels issus des forêts locales.

Une vente de vin chaud et de chocolat sera proposée sur place, et il sera possible d’acheter une couronne prête à décorer. Apportez vos bougies et décorations pour personnaliser votre création et profitez d’un moment chaleureux en bonne compagnie ! .

Rue Général de Gaulle Rombach-le-Franc 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 6 74 58 39 31 contact@club-vosgien-liepvre-rombach.info

English :

Create your very own Advent wreath!

German :

Gestalten Sie Ihren Adventskranz in geselliger Runde!

Italiano :

Create la vostra corona d’Avvento personale!

Espanol :

¡Crea tu propia corona de Adviento!

