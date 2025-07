Atelier couronne de l’Avent Wissembourg

Atelier couronne de l’Avent Wissembourg mardi 25 novembre 2025.

Atelier couronne de l’Avent

4 quai Anselmann Wissembourg Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-11-25 14:30:00

fin : 2025-11-26 16:30:00

2025-11-25 2025-11-26

Venez faire votre couronne de l’Avent ! Nous vous ouvrons notre foyer et vous fournissons tout le matériel.

4 quai Anselmann Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 00 52 saintjean.wissembourg@gmail.com

English :

Come and make your own Advent wreath! We’ll open our home to you and provide all the materials.

German :

Kommen Sie und binden Sie Ihren Adventskranz! Wir öffnen Ihnen unser Heim und stellen Ihnen alle Materialien zur Verfügung.

Italiano :

Venite a creare la vostra corona d’Avvento! Vi apriremo la nostra casa e vi forniremo tutto il materiale.

Espanol :

¡Ven a hacer tu propia corona de Adviento! Te abriremos nuestra casa y te proporcionaremos todos los materiales.

