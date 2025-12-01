Atelier couronne de Noël Coutances
Atelier couronne de Noël Coutances vendredi 12 décembre 2025.
Atelier couronne de Noël
2 Place de la Poissonnerie Coutances Manche
Début : 2025-12-12 17:00:00
fin : 2025-12-12 19:00:00
2025-12-12
Atelier couronne de Noël à Coutances. .
2 Place de la Poissonnerie Coutances 50200 Manche Normandie +33 7 64 48 09 86 fleursdepepi@gmail.com
