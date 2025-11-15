Atelier couronne de Noël en cuir Sainte-Cécile
Atelier couronne de Noël en cuir Sainte-Cécile samedi 15 novembre 2025.
Atelier couronne de Noël en cuir
2 rue de la Doublière Sainte-Cécile Manche
Atelier créatif couronne de Noël en cuir.
Plongez dans l’univers de la maroquinerie artisanale à l’occasion des fêtes de fin d’année, en réalisant votre propre couronne de Noël décorative avec des éléments en cuir.
Au programme
– Initiation aux techniques de base du travail du cuir (découpe, fixation, composition),
– Création d’une couronne de 30 cm de diamètre, à personnaliser selon vos goûts,
– Utilisation de chutes de cuir, accessoires et finitions pour un rendu élégant et durable,
– Conseils et accompagnement tout au long de l’atelier.
Pour qui ?
– Accessible à tous, débutants comme initiés.
– Idéal pour les passionnés de DIY, les amateurs de décoration ou les curieux du cuir.
Durée
– Environ 2h30.
Matériel fourni
– Couronne de base.
– Chutes de cuir variées.
– Outils de maroquinerie.
– Petits accessoires décoratifs.
Tarif
– À partir de 80 € par personne.
– Options disponibles formule duo, personnalisation avancée.
Vous repartez avec
– Une couronne unique, faite main.
– De nouvelles compétences en maroquinerie.
– Un moment convivial et créatif. .
2 rue de la Doublière Sainte-Cécile 50800 Manche Normandie +33 7 81 46 86 26 contactlespetitsbatraciens@gmail.com
