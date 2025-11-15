Atelier couronne de Noël en cuir Sainte-Cécile

Atelier couronne de Noël en cuir

2 rue de la Doublière Sainte-Cécile Manche

Atelier créatif couronne de Noël en cuir.

Plongez dans l’univers de la maroquinerie artisanale à l’occasion des fêtes de fin d’année, en réalisant votre propre couronne de Noël décorative avec des éléments en cuir.

Au programme

– Initiation aux techniques de base du travail du cuir (découpe, fixation, composition),

– Création d’une couronne de 30 cm de diamètre, à personnaliser selon vos goûts,

– Utilisation de chutes de cuir, accessoires et finitions pour un rendu élégant et durable,

– Conseils et accompagnement tout au long de l’atelier.

Pour qui ?

– Accessible à tous, débutants comme initiés.

– Idéal pour les passionnés de DIY, les amateurs de décoration ou les curieux du cuir.

Durée

– Environ 2h30.

Matériel fourni

– Couronne de base.

– Chutes de cuir variées.

– Outils de maroquinerie.

– Petits accessoires décoratifs.

Tarif

– À partir de 80 € par personne.

– Options disponibles formule duo, personnalisation avancée.

Vous repartez avec

– Une couronne unique, faite main.

– De nouvelles compétences en maroquinerie.

– Un moment convivial et créatif. .

2 rue de la Doublière Sainte-Cécile 50800 Manche Normandie +33 7 81 46 86 26 contactlespetitsbatraciens@gmail.com

