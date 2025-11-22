Atelier Couronne de Noël en Cuir Sainte-Cécile

Atelier Couronne de Noël en Cuir

2 rue de la Doublière Sainte-Cécile Manche

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 16:30:00

2025-11-22

Atelier Créatif Couronne de Noël en Cuir

Plongez dans l’univers de la maroquinerie artisanale à l’occasion des fêtes de fin d’année, en réalisant votre propre couronne de Noël décorative avec des éléments en cuir.

Au programme

– Initiation aux techniques de base du travail du cuir (découpe, fixation, composition)

– Création d’une couronne de 30 cm de diamètre, à personnaliser selon vos goûts

– Utilisation de chutes de cuir, accessoires et finitions pour un rendu élégant et durable

– Conseils et accompagnement tout au long de l’atelier

Pour qui ?

– Accessible à tous, débutants comme initiés

– Idéal pour les passionnés de DIY, les amateurs de décoration ou les curieux du cuir

Durée

– Environ 2h30

Matériel fourni

– Couronne de base

– Chutes de cuir variées

– Outils de maroquinerie

– Petits accessoires décoratifs

?? Tarif

– À partir de 80 € par personne

– Options disponibles formule duo, personnalisation avancée

?? Vous repartez avec

– Une couronne unique, faite main

– De nouvelles compétences en maroquinerie

– Un moment convivial et créatif .

2 rue de la Doublière Sainte-Cécile 50800 Manche Normandie +33 7 81 49 86 26 contactlespetitsbatraciens@gmail.com

English : Atelier Couronne de Noël en Cuir

