Atelier Couronne de Noël en Cuir Sainte-Cécile

Atelier Couronne de Noël en Cuir
2 rue de la Doublière Sainte-Cécile Manche
Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-22 16:30:00
2025-11-22
Atelier Créatif Couronne de Noël en Cuir
Plongez dans l’univers de la maroquinerie artisanale à l’occasion des fêtes de fin d’année, en réalisant votre propre couronne de Noël décorative avec des éléments en cuir.
Au programme
– Initiation aux techniques de base du travail du cuir (découpe, fixation, composition)
– Création d’une couronne de 30 cm de diamètre, à personnaliser selon vos goûts
– Utilisation de chutes de cuir, accessoires et finitions pour un rendu élégant et durable
– Conseils et accompagnement tout au long de l’atelier
Pour qui ?
– Accessible à tous, débutants comme initiés
– Idéal pour les passionnés de DIY, les amateurs de décoration ou les curieux du cuir
Durée
– Environ 2h30
Matériel fourni
– Couronne de base
– Chutes de cuir variées
– Outils de maroquinerie
– Petits accessoires décoratifs
?? Tarif
– À partir de 80 € par personne
– Options disponibles formule duo, personnalisation avancée
?? Vous repartez avec
– Une couronne unique, faite main
– De nouvelles compétences en maroquinerie
– Un moment convivial et créatif .
2 rue de la Doublière Sainte-Cécile 50800 Manche Normandie +33 7 81 49 86 26 contactlespetitsbatraciens@gmail.com
English : Atelier Couronne de Noël en Cuir
