Atelier Couronne de Noël en papier Sully-sur-Loire mardi 23 décembre 2025.

Atelier Couronne de Noël en papier

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

Début : 2025-12-23 14:00:00

fin : 2025-12-30 15:00:00

2025-12-23 2025-12-30

Dans la salle d’honneur, tout le matériel nécessaire vous attend pour confectionner vos couronnes de Noël en papier. Encadré par un médiateur ou une médiatrice, vous serez guidé pas à pas dans votre fabrication. Un atelier aux couleurs de Noël à partager entre amis ou en famille.

En libre-service (en présence d’un agent)

Tout public

Inclus dans le billet d’entrée

Atelier au premier étage du donjon (20aine de marches à gravir pour accéder à la salle d’honneur)

Sans réservation au préalable.

Atelier réservé aux familles et publics individuels uniquement .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 36 86 chateau.sully@loiret.fr

English :

In the Salle d’Honneur, you’ll find all the materials you need to make your own paper Christmas wreaths. Supervised by a mediator, you’ll be guided step by step through the process. A workshop in the colors of Christmas to share with friends and family.

German :

Im Ehrensaal erwartet Sie das gesamte Material, das Sie benötigen, um Ihre Weihnachtskränze aus Papier herzustellen. Unter Anleitung eines Mediators oder einer Mediatorin werden Sie Schritt für Schritt durch die Herstellung geführt. Ein Workshop in den Farben der Weihnacht, den Sie mit Freunden oder der Familie teilen können.

Italiano :

Nel Salone d’Onore vi aspettano tutti i materiali necessari per realizzare le vostre ghirlande natalizie di carta. Sotto la supervisione di un mediatore, sarete guidati passo dopo passo attraverso il processo. Un laboratorio dai colori del Natale da condividere con gli amici o la famiglia.

Espanol :

En el Salón de Honor te esperan todos los materiales que necesitas para hacer tus propias coronas navideñas de papel. Supervisado por un mediador, te guiarán paso a paso en el proceso. Un taller con los colores de la Navidad para compartir con amigos o familiares.

