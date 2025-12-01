Atelier couronne de Noël Sherlock Coffee Lamballe-Armor
Atelier couronne de Noël Sherlock Coffee Lamballe-Armor samedi 13 décembre 2025.
Atelier couronne de Noël
Sherlock Coffee 31 Boulevard Jobert Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-13 09:00:00
fin : 2025-12-13 11:00:00
2025-12-13
Venez créer votre couronne de Noël dans l’atmosphère cosy du coffee shop ‘Sherlock’. Sur réservation. .
Sherlock Coffee 31 Boulevard Jobert Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 89 55 64 50
