Atelier couronne de Noël Obernai

Atelier couronne de Noël

Pôle culturel, cour Athic Obernai Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-10 10:30:00

fin : 2025-12-10 11:30:00

2025-12-10

Décoration traditionnelle des Fêtes, la couronne de Noël est un indispensable de la déco de fête. Au cours de cet atelier créatif avec Valérie Meyer, chaque participant pourra réaliser une couronne originale dans l’esprit de la féérie de Noël ! Enfants de 5 à 12 ans. Réservation obligatoire au 03 88 95 18 20 ou mediatheque@obernai.fr .

Pôle culturel, cour Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 18 20 mediatheque@obernai.fr

English :

Christmas wreaths are an essential part of any festive décor. In this creative workshop with Valérie Meyer, each participant will create an original wreath in the spirit of Christmas enchantment.

German :

Der Weihnachtskranz ist ein Muss für jede Festtagsdekoration. In diesem kreativen Workshop mit Valérie Meyer kann jeder Teilnehmer einen originellen Kranz im Sinne des Weihnachtszaubers herstellen.

Italiano :

Le ghirlande natalizie sono una parte essenziale di ogni decorazione festiva. In questo laboratorio creativo con Valérie Meyer, ogni partecipante creerà una ghirlanda originale nello spirito della magia natalizia.

Espanol :

Las coronas navideñas son un elemento esencial de cualquier decoración festiva. En este taller creativo con Valérie Meyer, cada participante creará una corona original con el espíritu de la magia navideña.

