Atelier Couronne de Noël Association Equilibre Royan

Atelier Couronne de Noël

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 14:00:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Venez créer votre propre couronne de Noël unique à partir de bois flotté et d’éléments naturels. Cet atelier convivial vous permet de laisser libre cours à votre créativité tout en réalisant une décoration originale pour les fêtes.

+33 5 46 06 44 57 accueil@equilibre-famille17.fr

English :

Come and create your own unique Christmas wreath from driftwood and natural elements. This friendly workshop lets you give free rein to your creativity while creating an original holiday decoration.

German :

Gestalten Sie Ihren eigenen einzigartigen Weihnachtskranz aus Treibholz und anderen natürlichen Elementen. In diesem geselligen Workshop können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und gleichzeitig eine originelle Dekoration für die Feiertage herstellen.

Italiano :

Venite a creare la vostra ghirlanda natalizia unica con legni di deriva ed elementi naturali. Questo laboratorio amichevole vi permetterà di dare libero sfogo alla vostra creatività e di creare una decorazione originale per le feste.

Espanol :

Ven a crear tu propia y exclusiva corona navideña a partir de madera flotante y elementos naturales. Este simpático taller te permitirá dar rienda suelta a tu creatividad mientras creas una original decoración para estas fiestas.

