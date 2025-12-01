Atelier Couronne de Noël Ussel
Atelier Couronne de Noël Ussel mardi 23 décembre 2025.
Atelier Couronne de Noël
Rue Pasteur Ussel Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 14:00:00
fin : 2025-12-23 15:30:00
Date(s) :
2025-12-23
Le Service culturel d’Ussel vous propose un atelier Couronne de Noël , pour les enfants.
Sur inscription le matin pour les enfants de 3 à 5 ans et l’après-midi pour les enfants de 6 à 11 ans
Gratuit .
Rue Pasteur Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 23 63 service.culture01@ussel19.fr
English : Atelier Couronne de Noël
