Atelier Couronne de Noël Ussel

Atelier Couronne de Noël

Rue Pasteur Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 14:00:00

fin : 2025-12-23 15:30:00

Date(s) :

2025-12-23

Le Service culturel d’Ussel vous propose un atelier Couronne de Noël , pour les enfants.

Sur inscription le matin pour les enfants de 3 à 5 ans et l’après-midi pour les enfants de 6 à 11 ans

Rue Pasteur Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 23 63 service.culture01@ussel19.fr

