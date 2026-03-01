Atelier Couronne de Pâques Gîte Esclavolles-Lurey

Atelier Couronne de Pâques

Gîte 14 Rue de la Gare Esclavolles-Lurey Marne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

Date(s) :

2026-03-21

L’association Campagne Festive organise un atelier Couronne de Pâques le samedi 21 mars 2026 de 14h à 17h, à destination des adultes.Tout public

L’association Campagne Festive organise un atelier Couronne de Pâques le samedi 21 mars 2026 de 14h à 17h, à destination des adultes.

Animé par Angèle Mlle Patine & Déco, experte en décoration, cet atelier vous propose de réaliser votre propre couronne à partir d’un kit identique pour tous, avec un modèle à reproduire.

Partagez ensuite votre création sur @Campagne Festive jusqu’au lundi de Pâques à midi la photo qui récoltera le plus de likes remportera un œuf en chocolat.

Tarif

– 30 € par personne.

Sur réservation. .

Gîte 14 Rue de la Gare Esclavolles-Lurey 51260 Marne Grand Est +33 6 84 64 10 63

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English : Atelier Couronne de Pâques

The Campagne Festive association is organizing an Easter Wreath workshop for adults on Saturday March 21, 2026 from 2pm to 5pm.

L’événement Atelier Couronne de Pâques Esclavolles-Lurey a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme de Sézanne et sa région