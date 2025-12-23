Atelier Couronne des Rois, Courtenay

Atelier Couronne des Rois

31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret

Début : 2026-01-10 14:30:00

fin : 2026-01-10

2026-01-10

ATELIER COURONNE DES ROIS

Crée ta couronne des rois et viens déguster la

galette avec tous tes copains !

Ouvert à tous. .

31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 13 73 96 33

