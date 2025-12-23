Atelier Couronne des Rois, Courtenay
Atelier Couronne des Rois, Courtenay samedi 10 janvier 2026.
Atelier Couronne des Rois
31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 14:30:00
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
ATELIER COURONNE DES ROIS
Crée ta couronne des rois et viens déguster la
galette avec tous tes copains !
Ouvert à tous. .
31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 13 73 96 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The boutiques of La Ruche Éco, Chifoumi and Maison Elixiria are offering an Advent calendar workshop to help children wait for Christmas!
L’événement Atelier Couronne des Rois Courtenay a été mis à jour le 2025-12-23 par OT 3CBO