Atelier Couronne d’Halloween Médiathèque Fontcouverte mercredi 22 octobre 2025.

Médiathèque 13 route du Bourg Fontcouverte Charente-Maritime

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Viens fabriquer ta couronne murale d’Halloween pour accueillir les monstres et les fantômes dès le pas de ta porte ! Apporte ta trousse colle, ciseaux et compas ! le matériel est fourni.

Médiathèque 13 route du Bourg Fontcouverte 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 79 69 mediatheque@fontcouverte17.fr

English :

Come and build your own Halloween wreath to welcome monsters and ghosts right to your doorstep! Bring your kit: glue, scissors and compass! Materials provided.

German :

Bastele deinen Halloween-Wandkranz, um Monster und Gespenster vor deiner Tür zu begrüßen! Bring deine Ausrüstung mit: Kleber, Schere und Zirkel!

Italiano :

Venite a creare la vostra ghirlanda di Halloween per dare il benvenuto a mostri e fantasmi sulla porta di casa vostra! Portate il vostro kit: colla, forbici e compasso! Materiale fornito.

Espanol :

Ven a hacer tu propia corona de Halloween para recibir a los monstruos y fantasmas en la puerta de tu casa Trae tu kit: ¡pegamento, tijeras y compás! Materiales proporcionados.

