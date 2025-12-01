Atelier Couronne en bois à décorer Bibliothèque des Valmeux Vernon
Atelier Couronne en bois à décorer Bibliothèque des Valmeux Vernon mercredi 17 décembre 2025.
Bibliothèque des Valmeux 1 place Michel Decorde Vernon Eure
Début : 2025-12-17 14:30:00
fin : 2025-12-17 16:00:00
2025-12-17
Décoration de Noël
Une couronne en bois de Noël à mettre en couleur. Une belle décoration à accrocher au mur, ou sur la porte d’entrée pour les fêtes de fin d’année. .
Bibliothèque des Valmeux 1 place Michel Decorde Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 54 11 57 annexemediatheque.vernon@sna27.fr
