AGENDA · Breteil
Atelier Couronne en fleurs séchées Breteil
samedi 7 novembre 2026 · Breteil
Informations pratiques
Breteil
Atelier Couronne en fleurs séchées
1 Lieu-dit La Riolais Breteil Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 10:00:00
fin : 2026-11-07 11:30:00
Date(s) :
2026-11-07
Le 7 novembre de 10h à 11h30 puis de 18h00 à 19h30 , La Fabrik à Fleurs de Breteil vous propose un atelier couronne en fleurs séchées.
Possibilité en duo parent/enfants.
Payant. .
1 Lieu-dit La Riolais Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Atelier Couronne en fleurs séchées Breteil a été mis à jour le 2026-09-09 par OT – Montfort Communauté