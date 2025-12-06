Atelier couronne et bulles chez Assemblage Assemblage Salies-de-Béarn

Atelier couronne et bulles chez Assemblage

Assemblage 16 place du Bayaà Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

L’équipe d’Assemblage accueille Atelier Tendance Nature pour vous proposer un atelier original création de couronnes de Noël.

Vous repartirez avec une belle couronne faite par vos soins, à accrocher fièrement chez vous, de nouvelles compétences et une bonne dose d’inspiration et surtout des souvenirs magiques entre amis ! .

