Atelier couronne et bulles chez Assemblage Assemblage Salies-de-Béarn
Atelier couronne et bulles chez Assemblage Assemblage Salies-de-Béarn samedi 6 décembre 2025.
Atelier couronne et bulles chez Assemblage
Assemblage 16 place du Bayaà Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
L’équipe d’Assemblage accueille Atelier Tendance Nature pour vous proposer un atelier original création de couronnes de Noël.
Vous repartirez avec une belle couronne faite par vos soins, à accrocher fièrement chez vous, de nouvelles compétences et une bonne dose d’inspiration et surtout des souvenirs magiques entre amis ! .
Assemblage 16 place du Bayaà Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 04 17
English : Atelier couronne et bulles chez Assemblage
L’événement Atelier couronne et bulles chez Assemblage Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Béarn des Gaves