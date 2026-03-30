Atelier Couronne murale en fleurs séchées chez Deflorette Deflorette Limoges

Atelier Couronne murale en fleurs séchées chez Deflorette

Deflorette Cour du Temple Limoges Haute-Vienne

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Participez à un atelier créatif et réalisez votre propre couronne murale en fleurs séchées ! Choisissez les couleurs qui vous inspirent (selon la disponibilité des fleurs le jour de l’atelier) et repartez avec une création unique pour sublimer votre intérieur.

A partir de 8 ans, la réservation s’effectue sur le site internet en lien.

Pensez à prendre un sac pour emporter votre création .

Deflorette Cour du Temple Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 74 86 15

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English : Atelier Couronne murale en fleurs séchées chez Deflorette

L’événement Atelier Couronne murale en fleurs séchées chez Deflorette Limoges a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Limoges Métropole