Atelier Couronne murale en fleurs séchées chez Deflorette Deflorette Limoges
Atelier Couronne murale en fleurs séchées chez Deflorette Deflorette Limoges samedi 11 avril 2026.
Atelier Couronne murale en fleurs séchées chez Deflorette
Deflorette Cour du Temple Limoges Haute-Vienne
Tarif : 45 – 45 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Participez à un atelier créatif et réalisez votre propre couronne murale en fleurs séchées ! Choisissez les couleurs qui vous inspirent (selon la disponibilité des fleurs le jour de l’atelier) et repartez avec une création unique pour sublimer votre intérieur.
A partir de 8 ans, la réservation s’effectue sur le site internet en lien.
Pensez à prendre un sac pour emporter votre création .
Deflorette Cour du Temple Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 74 86 15
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English : Atelier Couronne murale en fleurs séchées chez Deflorette
L’événement Atelier Couronne murale en fleurs séchées chez Deflorette Limoges a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Limoges Métropole
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