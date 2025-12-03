Atelier couronne végétale Montendre
Atelier couronne végétale Montendre mercredi 3 décembre 2025.
Atelier couronne végétale
11 avenue de la Gare Montendre Charente-Maritime
Début : 2025-12-03 10:00:00
fin : 2025-12-17
récolte des éléments à la fabrication d’une couronne végétale et création.
11 avenue de la Gare Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 43 67 accueil@lamaisonpop.com
English :
collect the elements to make a plant wreath and create.
