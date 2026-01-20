Atelier Couronnes de fleurs séchées Heydi café fleurs Périgueux

Atelier Couronnes de fleurs séchées

Atelier Couronnes de fleurs séchées Heydi café fleurs Périgueux dimanche 25 janvier 2026.

Atelier Couronnes de fleurs séchées

Heydi café fleurs 4 Rue de l’Ancien Hôtel de Ville Périgueux Dordogne

Tarif : – – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25

Date(s) :
2026-01-25

Heydi café fleurs est heureuse de vous proposer le premier atelier “couronne de fleurs séchées” le dimanche 25 janvier à 14h

⚠️ Réservation obligatoire places limitées à 6 personnes pour pouvoir vous accompagner au mieux pendant l’atelier.

– Tarif 70€ couronne
– Goûter offert boisson + pâtisserie incluses

Un beau moment de partage et une activité manuelle parfaite pour un dimanche   .

Heydi café fleurs 4 Rue de l’Ancien Hôtel de Ville Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 06 47 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Couronnes de fleurs séchées

L’événement Atelier Couronnes de fleurs séchées Périgueux a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Communal de Périgueux