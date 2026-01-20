Atelier Couronnes de fleurs séchées Heydi café fleurs Périgueux

Atelier Couronnes de fleurs séchées

Heydi café fleurs 4 Rue de l’Ancien Hôtel de Ville Périgueux Dordogne

Heydi café fleurs est heureuse de vous proposer le premier atelier “couronne de fleurs séchées” le dimanche 25 janvier à 14h

⚠️ Réservation obligatoire places limitées à 6 personnes pour pouvoir vous accompagner au mieux pendant l’atelier.

– Tarif 70€ couronne

– Goûter offert boisson + pâtisserie incluses

Un beau moment de partage et une activité manuelle parfaite pour un dimanche .

English : Atelier Couronnes de fleurs séchées

