Atelier couronnes de Noël Gibles mercredi 17 décembre 2025.
Bibliothèque Gibles Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2025-12-17 15:00:00
fin : 2025-12-17 17:00:00
2025-12-17
Venez créer votre couronne de Noël, à poser sur une table ou à accrocher, laisser aller votre imagination !
Atelier créatif gratuit intergénérationnel à partir de 4 ans. Matériel fourni. .
Bibliothèque Gibles 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 72 40 11 reseau@bsb71.fr
