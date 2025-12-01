Atelier couronnes de Noël Gibles

Atelier couronnes de Noël

Bibliothèque Gibles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17 17:00:00

Date(s) :

2025-12-17

Venez créer votre couronne de Noël, à poser sur une table ou à accrocher, laisser aller votre imagination !

Atelier créatif gratuit intergénérationnel à partir de 4 ans. Matériel fourni. .

Bibliothèque Gibles 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 72 40 11 reseau@bsb71.fr

English : Atelier couronnes de Noël

