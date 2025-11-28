Atelier Couronnes de noël Le Plant B, La Ressourcerie des jardiniers Paris
Atelier Couronnes de noël Le Plant B, La Ressourcerie des jardiniers Paris vendredi 28 novembre 2025.
Créez seul ou en duo une couronne de noël avec des éléments naturels et créatifs.
Matériel fourni, ambiance conviviale garantie !
L’atelier sera animé par Rose de Green and Gold !
Vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers ! au sein du tiers-lieu Bercy encore !
Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI
Un moment créatif et chaleureux pour préparer les fêtes !
Le vendredi 28 novembre 2025
de 17h30 à 19h00
payant
1 place : 28€
1 Duo « parent-enfant » : 32€
Vous pouvez réaliser cet atelier en duo avec votre enfant (à partir de 6 ans).
En dessous de 4 inscrits, l’atelier n’aura pas lieu.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Le Plant B, La Ressourcerie des jardiniers 5 boulevard Poniatowski 75012 Au sein du tiers lieu Bercy encore !Paris
https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org