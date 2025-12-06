Atelier Couronnes de Noël Sainte-Maxime
Atelier Couronnes de Noël Sainte-Maxime samedi 6 décembre 2025.
Atelier Couronnes de Noël
Place du Marché Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 13:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Plongez dans l’esprit des fêtes en réalisant votre propre couronne de Noël, guidés par les talentueux fleuristes de Sainte-Maxime.
.
Place du Marché Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 97 55
English : Atelier Couronnes de Noël
Immerse yourself in the holiday spirit by creating your own Christmas wreath, guided by the talented florists of Sainte-Maxime.
A creative and friendly moment for everyone, with all materials provided. Take home a unique decoration to enhance your home!
L’événement Atelier Couronnes de Noël Sainte-Maxime a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme de Sainte Maxime