Atelier Couronnes de Noël Sainte-Maxime

Atelier Couronnes de Noël

Place du Marché Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 13:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Plongez dans l’esprit des fêtes en réalisant votre propre couronne de Noël, guidés par les talentueux fleuristes de Sainte-Maxime.



Place du Marché Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 97 55

English : Atelier Couronnes de Noël

Immerse yourself in the holiday spirit by creating your own Christmas wreath, guided by the talented florists of Sainte-Maxime.



A creative and friendly moment for everyone, with all materials provided. Take home a unique decoration to enhance your home!

