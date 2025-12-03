Atelier Couronnes de Noël Manufacture des Capucins Vernon

Atelier Couronnes de Noël

Manufacture des Capucins Eco-quartier Fieschi Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 15:30:00

fin : 2025-12-03 18:30:00

Date(s) :

2025-12-03

Autour d’une grande table, venez vous mettre dans l’ambiance de Noël et créez une superbe couronne pour votre porte ou votre intérieur !

– Le matériel nécessaire sera fourni pour confectionner la plus jolie des couronnes Cercles en paille, branches de sapin de diverses variétés et végétaux fraichement coupés. Eléments décoratifs, pommes de pins, bougies, etc…

– Vous serez guidé(e) tout au long de l’activité.

– La fabrication de la couronne commence par la préparation de sa base un socle en paille et du fil pour accrocher les branches de sapin. Puis les mains embaumées par les effluves de sapin, il sera temps d’accessoiriser sa couronne. Tout d’abord, les bougies, qui selon la tradition devront être allumées chaque dimanche du temps de l’Avent. Pour le reste, laissez libre cours à votre imagination. Associez les couleurs, les matières, les textures. Vous pourrez ajouter les derniers détails, quelques perles ou rubans posés avec délicatesse. Amusez-vous à créer une couronne qui vous ressemble.

– Un gouter original vous sera offert. Vous repartirez fièrement avec votre œuvre et il ne vous restera plus qu’à trouver l’endroit parfait pour l’accrocher ou la poser !

Nombre de places limité à 10 personnes Tarif 10 Euros (à payer sur place) .

Manufacture des Capucins Eco-quartier Fieschi Vernon 27200 Eure Normandie bonjour@mdc.coop

English : Atelier Couronnes de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Couronnes de Noël Vernon a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération